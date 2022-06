Kabinet laat kolencentrales harder draaien tegen gastekort

Dat bevestigen bronnen in Den Haag.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kondigde vorig jaar aan dat kolencentrales in 2022, 2023 en 2024 niet meer dan 35% van hun capaciteit mogen verbruiken. Daarmee probeerde het kabinet de uitstoot drastisch te verminderen.

Op dat voornemen maakt het kabinet nu tijdelijk een uitzondering, bevestigen de bronnen. De gasprijs is afgelopen dagen geëxplodeerd, met maandag nog eens 40% stijging in Europa.

Rusland sloot afgelopen weken stapsgewijs steeds meer landen van zijn gas af. Ook Nederland krijgt geen gas meer, nadat handelshuis GasTerra weigerde Moskou in roebels te betalen.

Klimaatminister Jetten en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geven om half zes een toelichting op hun besluit.

Duitsland kondigde zondag een serie noodmaatregelen aan, zoals vermindering van gas voor de industrie en het opvoeren van de kolenstook door energiecentrales.

Groningen-veld

Vandaag bespreken de bewindslieden ook de toekomst van het Groningen-gasveld. Het kabinet wilde gebruik binnen twee jaar volledig afbouwen. Volgens Vijlbrief kan het Groningen-veld niet extra leveren, omdat dit de veiligheid van Groningers in gevaar zou brengen. Meer gaswinning zorgt voor extra bevingen, waarbij verzwakte woningen een gevaar vormen, stelt Vijlbrief.

Alleen indien de Nederlandse veiligheid in gevaar komt, is het gerechtvaardigd in het uiterste geval meer gas uit Groningen op te pompen, aldus de bewindsman.

„Meer gebruik van kolencentrales is gerechtvaardigd, het werd hoog tijd”, zegt energie-expert Jilles van den Beukel van The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS). „De dreiging dat Nederlandse gasvoorziening in gevaar komt, is realistisch geworden nadat Rusland behalve de kleinere Europese landen zoals Bulgarije en Polen ook de grote landen Duitsland, Frankrijk en Italië is gaan treffen. Beetje bij beetje worden we economisch onder druk gezet. Het kabinet moét wil ingrijpen.”

Nood

Omdat het Nederlandse gasnetwerk onderdeel is van een Europees netwerk, kunnen buren in nood een beroep op de Nederlandse gasvoorraad doen.

De ingreep van het kabinet volgt op politiek verzet tegen de lijn van minister Jetten om kolenstook beperkt te houden. Energie-experts wijzen erop dat Nederland dan continu gas importeert, ook uit Rusland, en daarmee de oorlogskas van de Russische president Poetin spekt.

Eerder riep de Mijnraad het kabinet op om alle opties open te houden. Daarbij hoort een mogelijk beroep op het Groningen-veld om er zeker van te zijn dat Nederland voldoende energiebronnen heeft om de komende winters goed door te komen.

De maatregelen die het kabinet aankondigt zijn tijdelijk. Het zoekt tegelijkertijd compensatie voor de CO2-uitstoot indien die te ver oploopt.