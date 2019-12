AEX boven 600 punten dankzij herstel China

De AEX-index noteerde rond 10 uur, op de eerste handelsdag in december, 0,8% hoger bij 602,1 punten. De AMX steeg met 0,4% tot 886,2 punten.

De DAX in Frankfurt won 0,2%, de CAC 40 in Parijs steeg 0,3%, de FTSE in Londen hield gelijke tred.

De Nederlands industrie vertoonde lichte krimp, voor het eerst in meer dan zes jaar verslechterden. Consumentengoederen deden het beter volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

In Azië veerde de Nikkei met 1% op. De Hangseng steeg 0,3%. In het weekend meldde Peking dat de industriële productie ondanks de handelsoorlog verrassend sterk zou zijn gestegen. Marktonderzoekers Caixin en Markit meldden dat de tweede economie ter wereld in november was aangesterkt.

Uit Hongkong kwamen berichten over toenemende schade aan de economie en vooral het toerisme door de gewelddadige demonstraties.

De eerste futures voor Wall Street noteerden voor de drie beurzen voor opening van de beurs om 15.30 uur 0,3% winst.

De euro noteerde een fractie verlies bij $1,1017. Brentolie werd 1,1% duurder bij $61,10 per vat van 159 liter.

Ⓒ AFP

In de hoofdindex ging staalmaker ArcelorMittal (+2%) aan kop. Ook Adyen ging met 1,8% mee omhoog.

Financials boden steun: ASR won 2%. ING steeg 0,8%, ABN Amro 0,5% en NN pluste met 0,8%.

Voeding- en wasmiddelenreus Unilever (+0,8%) kreeg een adviesverhoging van Liberum.

Zwaargewicht ASML (+0,5%) kreeg een koersdoelverhoging van €265 tot €290 per aandeel van Oddo.

Shell steeg 1,2% in aanloop naar de OPEC-top. Iran volgt andere lidstaten in de oproep om de productie met zo’n 400.000 vaten te beperken.

Bij chemiebedrijf DSM (+1%) kondigde topman Feike Sijbesma zijn vertrek per 15 februari aan. Maaltijdenbezorger Takeaway steeg 0,6%. het kreeg steun van investeerder Cat Rock, dat aandeelhouders van Just Eat opriep akkoord te gaan met het fusievoorstel dat de Nederlanders hebben gedaan. Takeaway lanceerde bovendien een zakelijke betaaldienst.

Bij de middelgrote fondsen stond AMG na een fors verlies vorige week met 1,8% herstel bovenin.

Boskalis steeg 0,9%. Onderin stond Fagron met 0,6% teruggang voor TKH Group.

Prosus kreeg een adviesverhoging tot houden van Jefferies.

