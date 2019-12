Trump doet beleggers veel pijn

De AEX stond om vier uur 1% lager op 591,1 punten, na iets voor tien uur op 602,1 punten te hebben gepiekt. In november belandde de index meerdere keren boven deze magische grens, om er vervolgens toch onder te sluiten.

De AMX daalde 0,2% naar 881,4 punten.

Elders in Europa was het beurssentiment ’s middags ook bedrukt. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 1,1% respectievelijk 1,2%. De Britse FTSE 100 hield zich met een min van 0,5% relatief goed staande.

De Amerikaanse beurzen zakten na een vlakke start snel weg. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 0,2% en de Nasdaq-index 0,7% lager.

Trump drukte de beursstemming met zijn aankondiging aan het begin van de middag importtarieven op staal uit Brazilië en Argentinië in te voeren, omdat deze landen een valutaoorlog zouden voeren. Volgens beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon) hoeft dit weinig te betekenen voor de onderhandelingen tussen de VS en China. „Het is lastig om in het hoofd van Trump te kijken, maar ik denk nog altijd dat er binnenkort een bescheiden handelsdeal met China gesloten zal worden. De handelsspanningen tussen beide landen gaan voorlopig echter niet weg.”

Van den Heuvel ziet de laatste beursweken van het jaar met enig vertrouwen tegemoet, mede vanwege de gunstige vertrouwenscijfers van inkoopmanagers uit China en Europa. „Deze versterken het beeld dat het economisch beter gaat. Dat centrale banken klaar staan om indien nodig in te grijpen, rechtvaardigt ook een positieve blik op de beurzen.”

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV deelt dit optimisme voor de beurs en voor de handelsbesprekingen. „Ik geloof nog steeds dat de VS en China binnenkort een handelsdeal zullen sluiten. Trump heeft deze hard nodig om volgend jaar herkozen te worden, zeker omdat de sterke democratische kandidaat Bloomberg zich verkiesbaar heeft gesteld.”

Ⓒ AFP

In de AEX belandde chipmachinefabrikant ASML met een min van 2,4% onderaan, ondanks een koersdoelverhoging van €265 tot €290 van het Franse Oddo bij een herhaald koopadvies.

KPN volgde met een daling van 2,2%.

Betalingsverwerker Adyen zakte 1,8%. Beleggers namen winst, na de sterke opmars in de afgelopen twee maanden.

ABN Amro leverde 1,3% in, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley van de kooplijst te zijn gehaald.

Chemiebedrijf DSM gaf 0,9% prijs, in reactie op het aangekondigde vertrek van topman Feike Sijbesma per 15 februari.

Voeding- en wasmiddelenreus Unilever ging 0,5% omlaag, ondanks een koopadvies van het Britse Liberum.

Verzekeraar ASR ging met een winst van 1,6% aan kop.

Maaltijdenbezorger Takeaway steeg 0,4%. De Britse investeerder Cat Rock riep andere aandeelhouders van Just Eat opnieuw op akkoord te gaan met het fusievoorstel dat de Nederlanders hebben voorgelegd. Takeaway lanceerde bovendien een zakelijke betaaldienst.

Shell klom 0,1% in aanloop naar de OPEC-top. Iran volgt andere lidstaten in de oproep om de productie met zo’n 400.000 vaten te beperken, waardoor de olieprijzen zich deels herstelden van de terugval op vrijdag.

Bij de middelgrote fondsen ging kunstmestfabrikant OCI met een winst van 2,7% aan kop. Financieel dienstverlener Intertrust en TomTom stonden met minnen van 2,4% onderin.

Grootgrutter Sligro steeg in de AScX-index 1,3%, dankzij een koopadvies van ING met een koersdoel van €31.

De investeerder in techbedrijven Prosus zakte op de lokale markt 2,6%, ondanks een adviesverhoging tot houden van het Amerikaanse Jefferies.

Meer financieel nieuws iedere dag gratis direct in je mail? Meld je hier aan!