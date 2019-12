Trump verpest feest voor beleggers

De AEX stond om vijf voor drie 0,4% lager op 594,8 punten, na iets voor tien uur op 602,1 punten te hebben gepiekt. In november belandde de index meerdere keren boven deze magische grens, om er vervolgens toch onder te sluiten.

De AMX steeg met 0,1% tot 883,4 punten.

Elders in Europa was het beurssentiment ’s middags ook bedrukt. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 0,7% respectievelijk 0,9%. De Britse FTSE 100 hield zich met een min van 0,4% relatief goed staande.

De indexfutures wezen op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Na de aarzeling eind vorige week gaf meevallend economisch nieuws de beurzen op de eerste handelsdag in december een steun in de rug. „De goede Chinese industriecijfers zijn een opsteker. Het is belangrijk dat de tweede economie ter wereld kracht houdt, zeker ook voor de Europese export. Ook de Europese fabrieksorders kwamen beter binnen dan gedacht”, meldt vermogensbeheerder Richard Abma van OHV.

Trump twitterde aan het begin van de middag importtarieven op staal uit Brazilië en Argentinië in te stellen, omdat deze landen een valutaoorlog zouden voeren. Hierdoor kwam er ook weer meer twijfel in de markt over een aanstaande handelsdeal tussen de VS en China. „Ik geloof daar nog steeds in, zeker omdat Trump een deal nodig heeft voor zijn herverkiezing. Nu sterke democratische kandidaat Bloomberg zich verkiesbaar heeft gesteld, is het voor de president een grotere uitdaging om herkozen te worden”, laat Abma weten.

Ⓒ AFP

In de AEX belandde betalingsverwerker Adyen onderaan met een verlies van 1,8%. Beleggers namen winst, na de sterke opmars in de afgelopen twee maanden. KPN volgde met een daling van 1,7%.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 1%, ondanks een koersdoelverhoging van €265 tot €290 van het Franse Oddo bij een herhaald koopadvies.

ABN Amro leverde 0,6% in, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley van de kooplijst te zijn gehaald.

Verzekeraar ASR ging met een winst van 0,8% aan kop.

Shell steeg 0,5% in aanloop naar de OPEC-top. Iran volgt andere lidstaten in de oproep om de productie met zo’n 400.000 vaten te beperken, waardoor de olieprijzen zich deels herstelden van de terugval op vrijdag.

Maaltijdenbezorger Takeaway steeg 0,4%. De Britse investeerder Cat Rock riep andere aandeelhouders van Just Eat opnieuw op akkoord te gaan met het fusievoorstel dat de Nederlanders hebben voorgelegd. Takeaway lanceerde bovendien een zakelijke betaaldienst.

Voeding- en wasmiddelenreus Unilever won 0,1%, gesteund door een adviesverhoging van het Britse Liberum.

Chemiebedrijf DSM pakte er 0,1% bij, in reactie op het aangekondigde vertrek van topman Feike Sijbesma per 15 februari.

Bij de middelgrote fondsen ging kunstmestfabrikant OCI met een winst van 3,4% aan kop. Bodemonderzoeker Fugro en financieel dienstverlener Intertrust stonden met minnen van 1,9% onderin.

Smallcap Pharming zette de recente stevige opmars voort en bereikte met een plus van 1,9% het hoogste niveau sinds medio 2018. Het biotechnologiebedrijf is onlangs weer begonnen met zijn jaarlijkse bijeenkomsten voor Nederlandse particuliere beleggers, die blijkbaar een positief onthaal krijgen.

Grootgrutter Sligro steeg 1,7%, dankzij een koopadvies van ING met een koersdoel van €31.

De investeerder in techbedrijven Prosus zakte op de lokale markt 2,2%, ondanks een adviesverhoging tot houden van het Amerikaanse Jefferies.

