De presentatie van de cijfers werd altijd gebruikt door ceo Elbers om iets van het KLM-product te laten zien, hier in 2018. Dit ’pr-moment” gaat nu aan hem voorbij. Ⓒ ANP Air France-KLM 8.67 -2.5 %

Air France KLM zwijgt deze week voor het eerst in haar bestaan over de financiële prestaties, omdat er nog geen strategie is.