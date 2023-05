Staking bij VDL Nedcar opgeschort

,,We hebben gisteren op informeel niveau marathonoverleg gevoerd met VDL”, zegt FNV-bestuurder Ron Peters. ,,Er is beweging, daarom vragen we de werknemers de acties vanaf vrijdag op te schorten.”

Eerste stap

Zijn CNV-collega benadrukt dat de stakingen nog niet definitief van de baan zijn. ,,De handreiking is een eerste stap om weer aan tafel te gaan. Daarna moeten er nog veel meer gezet worden. En de leden moeten er daarna nog mee akkoord gaan.”

De vakbonden riepen de 3800 werknemers in de assemblagefabriek in Born afgelopen maandag op het werk neer te leggen, na het mislukken van het overleg over een sociaal plan. Afgelopen week brak al een wilde staking uit, die twee dagen duurde.

Ontslagen

De bonden willen een upgrade van het sociaal plan omdat ze vanaf dit najaar honderden ontslagen vrezen. Begin volgend jaar loopt het contract met BMW af. Nu maakt VDL Nedcar nog Mini’s voor het Duitse concern, maar het is er tot nu toe niet in geslaagd een andere grote klant te vinden.