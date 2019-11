Tony's Chocolonely voldeed niet aan eisen banklening

Uit de volledige jaarrekening die Tony's heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, blijkt nu ook dat het bedrijf door de winstval niet meer voldeed aan alle voorwaarden die de huisbank stelde voor de kredietverlening. Daarvoor had Tony’s Chocolonely namelijk een bedrijfsresultaat (ebitda) van 2,75 miljoen euro moeten boeken. Dat resultaat bedroeg uiteindelijk 1,4 miljoen euro.

Als een onderneming niet meer voldoet aan de bankconvenanten, kunnen de leningen die de bank bij het bedrijf heeft uitstaan direct opeisbaar worden. In dit geval ziet huisbank Rabobank het voorlopig door de vingers. Volgens de jaarrekening verschafte de bank Tony's een zogenoemde 'waiver'.

RTL Z noemt het opmerkelijk dat de passage over het verbroken bankconvenant wel staat in de minder toegankelijke jaarrekening die bij de Kamer van Koophandel is ingeleverd, maar ontbreken in het gelikte 'jaarFAIRslag' dat Tony’s Chocolonely vorige week voor het grote publiek presenteerde.