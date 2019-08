Facebook liet inhuurkrachten meeluisteren

Ⓒ AFP

PALO ALTO (ANP) - Facebook schakelde tot voor kort inhuurkrachten in om audiofragmenten van gebruikers te transcriberen. Daar is persbureau Bloomberg achtergekomen op basis van gesprekken met ingewijden. Facebook heeft het transcriberen bevestigd, maar benadrukt dat het bedrijf hier al meer dan een week geleden mee is gestopt.