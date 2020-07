’Bedrijf zoekt ook in coronacrisis groei via beurs’

Vooral in de sectoren technologie en gezondheidszorg zijn relatief veel bedrijven actief die voor herfinanciering, overnames of uitbreiding bij handelsplatform Euronext en andere beurzen zullen aankloppen, verwacht René van Vlerken, hoofd noteringen en bestuurslid van Euronext Amsterdam.

Hij noemde geen concrete bedrijven, wel een sterke activiteit in de markt: ondernemers polsen de kansen nu overnames door de crisis relatief goedkoop zijn geworden. ,,In tweede jaarhelft is het een logisch gevolg van uit de crisis komen dat bedrijven zich gaan herfinancieren via de kapitaalmarkt”, aldus Van Vlerken.

Aandelenbeleggingen namen afgelopen maanden een enorme spurt. Beleggers zochten zo rendement tijdens de coronacrisis. Op de piek van die handel verwerkte Euronext Amsterdam daardoor bijna €25 miljard aan transacties, tot vier keer boven het gemiddelde.

Lokale belegger betrekken

Actief beleggende particulieren waren met koop- en verkooptransacties goed voor ruim €1,5 miljard aan transacties.

De bekendste transacties waren die van maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway met een grote overname, recent kwamen sportscholenketen Basic-Fit naar de beurs voor meer kapitaal en staalmaker ArcelorMittal haalde eveneens geld op.

In het buitenland is het bedrag dat van meer vermogende particulieren via de beurs naar bedrijven stroomt aanzienlijk groter. Euronext Amsterdam probeert nu volgens Van Vlerken meer lokale particuliere en lokale institutionele beleggers zoals pensioenfondsen direct aan de Nederlandse markt te binden. Daarbij werkt het samen met kleinere Nederlandse beurzen zoals Npex en Nxchange.