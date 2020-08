SBM Offshore verhoogt winstverwachting en schrapt 600 banen

SBM Offshore rekent nu op een bedrijfsresultaat (ebitda) van meer dan 900 miljoen dollar. Dat was eerder nog maximaal 900 miljoen dollar. De onderneming gaat in zijn prognose uit van de boekhoudmethode ’directional’. De prognose voor de directionele omzet van circa 2,3 miljard werd gehandhaafd.

De noodzaak om de kostenbasis te verlagen, leidt tot banenverlies bij SBM. Er verdwijnen in totaal 600 banen, waarvan het schrappen van 300 posities al in het eerste kwartaal werd aangekondigd. Er werkten eind vorig jaar bijna 4500 mensen bij het concern.

Het bedrijfsresultaat kwam in de eerste helft van het jaar uit op 523 miljoen dollar, een stijging van 31 procent vergeleken met een jaar eerder. De directionele omzet was in het eerste halfjaar 1,2 miljard dollar, een stijging van 22 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Daarbij werd SBM vooral geholpen door het Lease and Operate-segment en profiteerde het bedrijf van de toevoeging van een nieuwe productie- en opslagschip (FPSO) aan de vloot, de Liza Destiny eind vorig jaar. Verder namen de belangen toe in vijf Braziliaanse FPSO’s die SBN vorig jaar overnam van een partner.

’Uitdagende periode’

Topman Bruno Chabas verklaarde dat SBM Offshore met succes een uitdagende periode heeft doorstaan en dat de prestaties in lijn liggen met de eigen verwachtingen. Hij benadrukt dat de coronacrisis een grote impact heeft op de olie-industrie, ook op de lange termijn. Hij stelt dat SBM zich zal blijven aanpassen aan de veranderende energiemarkt.

Vanwege de coronacrisis en de zwakkere activiteit op de oliemarkt heeft SBM verschillende maatregelen genomen om de kosten te verlagen, waaronder het doorbelasten van bijkomende kosten van aanvullende veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus aan klanten. De vooruitzichten voor het aantal nieuwe projecten dat op de markt komt, blijven onzeker. Het bedrijf zegt nog altijd rekening te houden met de mogelijke effecten van de coronacrisis op projecten en vlootactiviteiten.