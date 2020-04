Column: Zijn 50-plussers het (corona)haasje?

Beredeneerd vanuit de (Nederlandse) statistieken, blijkt dat 50-plussers méér risico lopen om dramatische gevolgen van het coronavirus te ervaren, tot aan IC-opnamen toe. In een 50-plus-lockdown zit daarom een zekere rechtvaardiging. Eerlijk is eerlijk. Maar beredeneerd vanuit een economisch perspectief is een dergelijke maatregel heftig. Ik stel niet dat 50-plussers (dus ook) het dor hout van onze samenleving zijn, maar ze worden in het economische en financiële krachtenspel wel op een gigantische – onoverbrugbare - achterstand gezet.

Afgelopen week heb ik negentien 50-plussers per WhatsApp naar hun mening gevraagd. Achttien van de negentien zijn tégen een lockdown voor deze leeftijdscategorie. Ik, als jonge én redelijk fitte vijftiger, zit bij deze overweldigende meerderheid. Deze mogelijke maatregel is namelijk catastrofaal en discriminerend. Ik ga het u uitleggen.

Persoonlijk contact

Intussen run ik bijna twintig jaar mijn eigen toko. De basis van mijn commerciële acquisitie zat en zit ‘m altijd in het persoonlijk contact dat ik met mensen heb. Of, dat ik netwerkbijeenkomsten bezocht waar dan ineens – soms twee of drie jaar later – een concrete lead uit ontstond. Ook ben ik altijd actief met werkzaamheden waarvoor ik écht concreet fysiek aanwezig moet zijn. In de laatste jaren zijn dat bijvoorbeeld workshops die ik geef, of dagvoorzitterschappen en spreekbeurten. Uiteraard kan dit (soms) online. Doe ik ook. Ik ben creatief én ondernemend.

The Show Must Go On

Maar… als de concurrenten onder de 50-minners weer mét elkaar aan de gang mogen, dan zetten ze mij wel op achterstand.

Een voorbeeld: ik was in deze periode twee keer geboekt als debatleider bij een politiek café in het zuiden van het land. Natuurlijk zijn de events verschoven maar als op die nieuwe data de 50-plussers in lockdown moeten blijven, dan begrijp ik dat mijn opdrachtgever een 50-minner gaat inhuren om het werk toch gedaan te krijgen. Immers, ook voor de opdrachtgever geldt: The Show Must Go On.

Echter, mijn bedrijf mist dan wel concrete omzet. En, de kans is groot dat die 50-minner – als hij zijn werk goed doet – ook voor de toekomst aldaar andermaal geboekt wordt. Het blijft dus niet bij de economische schade van de door mij niet-verstuurde nota.

Koffieautomaat

Werknemers zullen een soortgelijke dimensie ervaren. De verplicht thuisblijvende 50-plussers kunnen immers niet meer meedoen aan de interactie op de werkvloer bij hun werkgever, zijn niet meer in staat om aan het politieke spel deel te nemen – ten behoeve van hun eigen carrière - en komen daardoor dus ook op achterstand. Plat gezegd: geen belangrijke netwerkgesprekjes meer bij de koffieautomaat.

Het is onverteerbaar catastrofaal en discriminerend. En, oneerlijk omdat 50-plussers en 50-minners zuivere concurrenten van elkaar zouden moeten zijn op de arbeidsmarkt en in ondernemersland.

Overigens, als je vanuit de statistieken beredeneert, dan kun je ook stellen dat te dikke mensen in lockdown moeten blijven. Immers, 80% van de IC-patiënten met het coronavirus heeft overgewicht.

Dus, zeg het maar… waar kiezen we voor?

Belastingvoordelen

Wat de keuze ook wordt.. onze collectieve gezondheid gaat vóór alles. Zelfs als 50-plusser wil ik me aan dergelijke catastrofale en discriminerende maatregelen conformeren ook al zaagt het finaal de stoelpoten weg onder mijn eigen zakelijke concurrentiepositie.

Prima dus.

Althans… zo lang de overheid mij – als 50-plusser – maar compenseert. Want als voor ons de verplichte lockdown (’Blijf thuis!’) wordt verlengd terwijl de 50-minners economisch actief mogen zijn, dan pleit ik wel voor een gigantische belastingvrijstelling van twee jaar en een 100% vergoeding voor de ziektekostenverzekeringen voor 50-plussers. Ondernemers zouden daar bovenop nog eens de te verrekenen BTW in eigen zak moeten mogen steken. Om maar wat te noemen.

Want, alleen voor niks gaat de zon op. Voor wat, hoort wat. Ik ben namelijk als gezonde 50-plusser niet van plan om het (corona)haasje van deze pandemie te worden.