AEX zakt 4%, Arcelor en banken kelderen

De AEX-index noteerde om 09:45 uur op eerste handelsdag van de week 3,8% lager bij 593,8 punten. De AMX-graadmeter stond 4,4% in het rood bij 922,3 punten.

De DAX verloor 3,4% in Duitsland, de Britse FTSE zakte 2,8% en de CAC-40 verloor 2,5%.

,,Beleggers zijn weer in de ban van het coronavirus door de onverwachte verspreiding”, concludeerde ING-econoom Simon Wiersma.

Vooral de Italiaanse beurs ging bij opening 4% terug. In Italië is een derde persoon overleden aan het coronavirus. In totaal zijn in het noorden van Italië ruim 130 mensen besmet geraakt met het virus.

In Japan werd vandaag niet gehandeld. In de rest van Azië verloren indices stevig. Het coronavirus versterkte plots weer in China. In een dag tijd kwamen er 150 doden bij; er zijn nu officieel 2619 mensen overleden. Wereldwijd zijn bijna 80.000 mensen besmet geraakt.

China meldde $13 miljard te investeren om het coronavirus te bestrijden. De EU stelde €230 miljoen beschikbaar.

De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet, die vooral binnen Europa vliegen, raakten 9,2% en 10,3% kwijt. In Amsterdam leverde Air France-KLM 8,2% in. Lufthansa verloor 7,4% in Frankfurt en IAG, de eigenaar van British Airways en Iberia, zakte 8% in Londen.

De euro verloor een fractie tot $1,082. Brentolie verloor bijna 3% waarde tot $56,90 per vat. Bitcoin bleek geen vluchtheuvel (-2,2%) tot $9700. Goud maakte 2% opgang tot $1680. Dertigjarige Amerikaanse staatsobligaties daalden fors vanwege de vraag naar veilige beleggingen, de Duitse Bund en Nederlandse staatsleningen gingen daarin mee.

Bij de hoofdfondsen geen enkele winnaar en forse verliezers. Onderin stond chipmachinemaker ASML met een zware indexweging 5,1% in het rood. Staalmaker ArcelorMittal raakte liefst 7,4% kwijt. Daarnaast reageerde Galapagos (-4,3%) op een koersdoelverhoging van Jefferies, naar €225 vanaf €175.

Ook financials vielen, vooral ABN Amro (-6%) en Aegon raakte 4,3% kwijt. Zwaargewicht ING zakte 4,6%.

Bij de middelgrote aandelen profiteerde alleen market maker Flow Traders van de extreme volatiliteit met 3,5% winst.

Bodemonderzoeker Fugro raakte ineens 8,1% beurswaarde kwijt, metalenleverancier AMG 7%.

Daarnaast verloor PostNL 6,5% op zijn gepubliceerde jaarcijfers, met een forse afname van de winst. Het keert geen extra dividend uit, vanwege de overname van concurrent Sandd.

Bioplasticsmaker Avantium meldde zijn patenten voor specifiek de bioaromatische stoffen te hebben verkocht aan TNO Delft. Avantium komt volgende maand met jaarresultaten.

B&S kwam met kwartaalresultaten en werd 6,4% lager gezet.

Biotechbedrijf Pharming verloor 7% en detacheerder Brunel raakte 7,1% kwijt.

Biotechbedrijf Esperite (-6,3%) kreeg van toezichthouder AFM een boete van ruim €300.000 opgelegd omdat het bedrijf geen accountantsverlag kon overleggen.

CM.com ging vrijdag naar de beurs en boekte 2,2% openingswinst. Ook Fastned won terrein: +1,2%.

