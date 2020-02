Angst coronavirus jaagt beleggers naar uitgang

De AEX-index duikelde rond kwart voor drie maar liefst 4% bij een stand van 592,57 punten, een terugval naar het laagste niveau sinds eind januari. De AMX-graadmeter knalde zelfs 4,4% omlaag naar 922,3 punten.

Ook grote Europese beurzen waren van slag. Frankfurt en Parijs lieten beide 3,7% liggen.

Hoe hard wordt onze economie geraakt door de coronacrisis? Welke prijs betalen wij voor het virus? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in de nieuwste podcast Kwestie van Centen.

Bekijk ook: Zo hard raakt de coronacrisis onze economie

Volgens Joost van Leenders, econoom bij Kempen, hebben de aandelenmarkten lange tijd verassend weinig gereageerd op het coronavirus. „Met verdere verspreiding naar onder meer Italië en Zuid-Korea is de besmetting echter een stuk erger dan beleggers hadden verwacht.”

Van Leenders houdt een slag om de arm in hoeverre de verkoopgolf op de aandelenmarkten zal gaan voortzetten. „De impact van het coronavirus kan nog erger worden, maar als bijvoorbeeld de besmetting in Italië snel onder controle komt, kunnen de koersen ook snel weer opveren.”

Het tegenvallende PMI-cijfer uit Amerika afgelopen vrijdag heeft eveneens de risicobereidheid bij beleggers beteugeld, stelt Van Leenders. „Het gaat iets minder goed met de Amerikaanse economie mede doordat de investeringen nog steeds niet echt aantrekken.”

Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, benadrukt dat aan het begin van de nieuwe handelsweek beleggers het flink voor de kiezen krijgen. „Het is nog geen zwarte maandag, maar het sentiment is behoorlijk negatief gestemd vanwege de zorgen over de verdere verspreding van het coronavirus dat ook in Europa is uitgebroken. Dat wordt gezien als een teken dat het virus nog steeds niet onder de controle lijkt. De aandelenmarkten reageren vrij agressief op de toegenomen onzekerheid.”

Aan de andere kant waarschuwt Abma voor al te veel pessimisme. „ Zo begint het normale leven in China langzamerhand weer op gang te komen. Op middellange termijn kan de forse averij voor de koersen koopkansen bieden doordat er ook druk komt op sectoren en aandelen waar niet veel mee aan de hand is. Verder kan het coronavirus de aanzet geven aan Europese overheden om fiscaal te gaan stimuleren ”

Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, voorziet dat het coronavirus de komende weken nog wel op de voorgrond zal blijven bij de aandelenmarkten. Hij wijst er op dat beleggers nauwlettend in de gaten gaan houden hoe groot de impact van het virus zal zijn op de komende macrocijfers. „Het is vooral afwachten wat er in China gaat gebeuren nu langzamerhand fabrieken weer aan het opstarten zijn en het personeel aan het werk gaat.”

In Japan werd vandaag niet gehandeld. In de rest van Azië verloren indices stevig. Het coronavirus versterkte plots weer in China. In een dag tijd kwamen er 150 doden bij; er zijn nu officieel 2619 mensen overleden. Wereldwijd zijn bijna 80.000 mensen besmet geraakt.

China meldde $13 miljard te investeren om het coronavirus te bestrijden. De EU stelde €230 miljoen beschikbaar.

Brentolie verloor 4% waarde tot $56,90 per vat. Bitcoin bleek geen vluchtheuvel (-2,2%) tot $9700. Goud maakte 2% opgang tot $1680. Dertigjarige Amerikaanse staatsobligaties daalden fors vanwege de vraag naar veilige beleggingen, de Duitse Bund en Nederlandse staatsleningen gingen daarin mee.

Bij de hoofdfondsen was geen enkele winnaar te vinden. In de achterhoede stond chipmachinemaker ASML 5,7% in het rood. Staalmaker ArcelorMittal raakte liefst 7,9% kwijt. Galapagos werd 5,9% omlaag getrokken ondanks een koersdoelverhoging van Jefferies, naar €225 vanaf €175. Randstad verloor 5,4%

Ook financials gingen in de uitverkoop. Zo raakten ASR en Aegon 4,7% respectievelijk 4,6% kwijt. Zwaargewicht ING zakte 3,8%,

Defensieve aandelen als KPN (-1,2%) en Ahold Delhaize (-1,4%) hielden de verliezen beperkter.

Bij de middelgrote aandelen profiteerde alleen market maker Flow Traders van de extreme volatiliteit met 4,1% winst.

Luchtvaartbedrijf Air France KLM kelderde maar liefst 10,2%. Metalenleverancier AMG dook 9% omlaag. Fugro ging eveneens in de uitverkoop met een aderlating van 10,6%.

Daarnaast kreeg PostNL een klap van 5,8% om de oren in reactie op zijn gepubliceerde jaarcijfers, met een forse afname van de winst en tegenvallende vooruitzichten. Het keert geen extra dividend uit, vanwege de overname van concurrent Sandd.

B&S kwam met kwartaalresultaten en werd 4,4% lager gezet.

Biotechbedrijf Pharming verloor 10% en detacheerder Brunel raakte 8,9% kwijt.

Biotechbedrijf Esperite (-6,3%) kreeg van toezichthouder AFM een boete van ruim €300.000 opgelegd voor te late publicatie jaarcijfers.

Meer financieel nieuws gratis direct in je mail? Meld je hier aan!