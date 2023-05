Durfinvesteerders gaan zelf met broedplaats AI-bedrijven bouwen

De nieuwe alliantie vult een gat in de markt van pre-seed financiering en verwacht met deze aanpak oprichters zowel te kunnen helpen bij het snel ontwikkelen en lanceren van een nieuw AI-product, als bij het opschalen van hun product en bedrijf. „De marktintroductietijd is van cruciaal belang nu er een explosieve groei is van AI-technologie en toepassingen”, aldus Slimmer AI-ceo JC Heyneke. „Voor zover wij weten is het de eerste keer dat durfkapitalisten zo nauw samenwerken met een techbedrijf.”

Pijnpunten

Voor Keen is ook de doelgroep nieuw. „Normaal gesproken stappen we pas in een later stadium bij bedrijven in, nu gaat het om het idee en hoeft er nog geen bedrijf te zijn”, aldus Djoni de Vos van Keen. „Nu zoeken we contact met mensen die jarenlange ervaring hebben in een bepaalde industrie, weten waar de pijnpunten zich bevinden en ideeën hebben over hoe dit met automatisering opgelost kan worden.” Ook Heyneke benadrukt dat een idee over het toepassen van kunstmatige intelligentie in de praktijk voldoende is om het gesprek aan te gaan met een oprichter. „Kennis over AI is geen vereiste. Wij beschikken zelf over AI-software ontwikkelaars die het product kunnen bouwen.”

Slimmer AI is twee jaar geleden opgericht en onder andere de zakelijke betaaldienst Biller en Sentinels, maker van anti-witwassoftware, zijn daar uit voortgekomen. Beide bedrijven zijn inmiddels overgenomen door grote concerns. „De oprichters hebben daarvoor gekozen om hun wereldwijde expansie te versnellen”, aldus Heyneke. Door vanaf de beginfase meteen nauw samen te werken met durfkapitalisten verwacht hij nog meer te kunnen betekenen voor de start-ups die ze begeleiden. „Zowel Keen als DFF hebben de middelen en autoriteit om ondernemingen in de late en groeifase te ondersteunen. Dit is een enorm pluspunt voor oprichters.”