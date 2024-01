Komst van bitcoinfondsen krijgt lauwe ontvangst: grootste digitale munt zakt

Mede door het optimisme over de mogelijke komst van de beursgenoteerde bitcoinfondsen is de cryptomunt in het afgelopen jaar echter al zo’n 160% in waarde gestegen.

De toezichthouder liet woensdag weten akkoord te zijn gegaan met de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd. Dat maakt de cryptomunt toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Beleggers hoeven dan niet direct bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin.

Voorzichtig

„Hoewel we de notering en verhandeling van bepaalde bitcoin-ETF’s hebben goedgekeurd, hebben we bitcoin zelf niet goedgekeurd of aanbevolen”, zei SEC-topman Gary Gensler in een verklaring. „Beleggers moeten voorzichtig blijven met betrekking tot de talloze risico’s die verbonden zijn aan bitcoin en producten waarvan de waarde verbonden is aan crypto.”

De bitcoin steeg na de goedkeuring kortstondig naar $47.000, maar viel daarna weer snel terug en noteerde donderdagochtend onder de $46.000. Volgens kenners was het nieuws over de komst van de bitcoin-ETF’s al ingeprijsd in de koers.

Dinsdag schoot de bitcoin nog even richting de $48.000. Die opmars volgde op een nepbericht op X waarin werd gemeld dat de SEC goedkeuring zou hebben gegeven voor de bitcoin-ETF’s. Nadat de SEC kort daarna verklaarde dat deze mededeling niet klopte, zakte de bitcoin weer tot rond de $45.000.