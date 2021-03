Coronacrisis speelt omzet Haskoning DHV parten

„De uitwerking van corona had per markt waarin we actief zijn een ander effect; over het geheel genomen vertaalde zich dit in een wat lagere omzet. Toch zijn we erin geslaagd onze winstgevendheid te vergroten. We zijn een financieel gezond bedrijf, onze solvabiliteit en kaspositie zijn uitstekend”, zegt financieel directeur Jasper de Wit.

Vrije kasstroom

De nettowinst kwam uit op €13 miljoen, een stijging van 40% ten opzichte van het jaar ervoor. Door beter werkkapitaal beheer kwam de vrije kasstroom met €38 miljoen een stuk hoger uit dan in 2019, toen slechts €2 miljoen werd vrijgespeeld. Het ingenieursbureau uit Amersfoort werkte vorig jaar onder meer aan de renovatie van de Brienenoordbrug in Rotterdam, de luchthaven van Aruba en geeft advies aan klanten als de Wereldbank en het Havenbedrijf Rotterdam over overstromingsgevaar.

RHDHV zet in op digitalisering. Vorig jaar werden daarom adviesbureau Novius ingelijfd, alsmede het Britse ITP. „Door deze overnames kunnen we ook dit jaar verder groeien”, zegt directeur Erik Oostwegel. l: „De rol die wij spelen in het zekerstellen van de vitale functies in onze samenleving zoals water, mobiliteit, schone lucht en energie, blijft onverminderd belangrijk.” De divisie ’Digital’ draagt nog niet bij aan het resultaat, aldus De Wit. Bij het bedrijf werken 5700 man.