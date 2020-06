Corendon: zwartgemaakt door premier Rutte

Uslu ervaart de uitspraken van de premier als ’een mes in de rug’. „Zijn uitspraken hebben mij diep geraakt. We zijn eerst door corona aangevallen, nu door Turkse luchtvaartmaatschappijen zoals Pegasus, SunExpress en Turkish Airlines die onder de noemer van repatriëringsvluchten de markt leegroven. En vervolgens willen we ons commercieel verdedigen en worden we in een kwaad daglicht gesteld door onze premier.” Het kabinet heeft het bedrijf hierop aangesproken.

Code oranje

Niet-noodzakelijke reizen naar Turkije worden afgeraden wegens het coronavirus, dat als land nog steeds de kwalificatie ’oranje’ heeft. Er wordt nog steeds ambtelijk overlegd of dit op korte termijn aangepast kan worden. De Nederlandse reisbranche trok aan de bel in De Telegraaf. De bedrijven moeten momenteel vechten om niet ten onder te gaan als gevolg van de coronacrisis, die het toerisme zeer hard geraakt heeft. Voorman Frank Oostdam zegt dat het verschil in behandeling niet uit te leggen is. De Europese Unie moet echter gezamenlijk een besluit nemen over de buitengrenzen en het openen van het luchtruim met Turkije, dat buiten Europa ligt.

Wat Uslu extra boos maakt is dat per 4 juli concurrent KLM ook weer op Turkije vliegt. „Maar daar zegt niemand iets over. Niemand gelooft dat KLM alleen maar Nederlanders ophaalt. Er gaan ook mensen met KLM naar Turkije voor een vakantie.”

Vakantie naar Turkije

Reizigers trekken zich volgens de reisbaas overigens niks aan van de uitspraken van Rutte en boeken volop vakanties naar Turkije. „We hebben allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om klanten over de streep te trekken, omdat we het zomerseizoen niet verloren willen laten gaan. Onze klanten kunnen bij terugkeer een coronatest op onze kosten ondergaan, die door het RIVM is goedgekeurd.”

Turkije heeft zelf een laag coronabesmettingsgevaar en heeft allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen, aldus Oostdam. Horeca, attracties en vervoer in vakantieoorden als Antalya en Bodrum moeten zich laten certificeren. Er gelden overal strikte afstandsregels en bij aankomst op Turkse luchthavens wordt de temperatuur gemeten.

Staatssteun KLM

Uslu probeert zoals hij zelf zegt als ondernemer het hoofd boven water te houden. „Dat premier Rutte oproept tot naleven van overheidsbeleid snap ik, maar waarom laat hij valse concurrentie ongemoeid. Er is sprake van een ongelijk speelveld en zet ons op een achterstand. KLM krijgt nota bene staatssteun, wij niet. We moeten vechten voor elke cent en proberen banen te redden. Hebben al personeel moet ontslaan.” Het hopen is vooral op een code geel die mogelijk per 1 juli ook wordt ingevoerd voor Turkije.