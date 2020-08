McDonald’s zet stappen tegen oud-topman Steve Easterbrook

Volgens documenten van McDonald’s ingediend bij de rechtbank van Delaware zou Easterbrook sexuele relaties hebben gehad met meerdere stafmedewerkers in , zo meldt The Financial Times. Easterbrook zou daarbij ook goedkeuring hebben verleend om één aan van deze personen aandelenopties te geven. Daarnaast wordt hem verweten dat hij gegevens heeft vernietigd om zijn ongewenste gedrag te verhullen.

Bij zijn gedwongen ontslag eind vorig jaar werd Easterbrook nog aangerekend dat hij een relatie met één medewerker had. Bij het Amerikaanse bedrijf is het verboden voor bestuurders om een relatie te hebben met ondergeschikten.

McDonald’s wil met de juridische klacht tegen Easterbrook de ruimhartige financiële compensatie gaan terugvorderen. Naar verluidt was de ontslagdeal met de voormalig topman circa $40 miljoen waard. De Brit die vijf jaar aan het roer stond bij McDonald’s kreeg als voorwaarde mee dat hij in de komende twee jaar niet aan de slag zou gaan bij concurrende bedrijven, zoals Burger King of SubWay.

Chris Kempczinksi, de voormalige hoogste baas bij de Amerikaanse tak, nam bij McDonald’s het stokje over. In zijn mail aan het personeel van McDonald’s werd de rechtszaak tegen Easterbrook aangekaart.