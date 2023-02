KPN neemt afscheid van koperkabels

Bij 2,1 miljoen huishoudens op plekken waar al minstens drie jaar glasvezel ligt, wordt de knop na de zomer definitief omgezet. Zo’n 10.000 huishoudens in deze gebieden maken nog volgens KPN nog gebruik van een aansluiting via een koperkabel. Op de kabels van KPN zijn niet alleen zijn eigen klanten aangesloten, maar ook abonnees van T-Mobile en andere aanbieders die de aansluitingen huren. Om glasvezel aan te leggen, moet de kabel vanaf de straat het huis in worden getrokken en moet er een kastje in de meterkast worden gemonteerd.

„Sommige mensen vonden het niet nodig toen het glasvezel werd gelegd, sommigen zijn onbedoeld overgeslagen en er is een kleine club die pertinent weigert. Maar op een gegeven moment is het daarvoor wel afgelopen”, zegt de woordoerder. KPN wil van de koperkabel af omdat glasvezel hogere internetsnelheden aankan en goedkoper is in energiegebruik en onderhoud.

Personeelstekorten

Na de eerste 2,1 miljoen gaat KPN in aantallen van 300.000 tot 400.000 per keer de koperlijnen van andere groepen abonnees afsluiten op plekken waar glasvezel beschikbaar is. Momenteel ligt volgens een woordvoerder bij meer dan 4 miljoen van de ruim 8 miljoen huishoudens in Nederland een glasvezellijn naar de voordeur.

Samen met Glaspoort, een joint-venture van KPN en APG, wil het bedrijf over drie jaar 85% van de Nederlandse huishoudens aan zijn netwerk hebben gekoppeld. Het tempo van het ’uitrollen’ van het netwerk was de laatste maanden van vorig jaar iets lager, omdat het moeilijker werd om voldoende personeel voor de klus te vinden.