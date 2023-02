Rapper Jay-Z en Bacardi beklinken deal over uitkoop cognacbedrijf

Jay-Z had rond 50% van deze joint venture in handen. Met zijn miljardenbedrijf, mede-eigenaar van basketbalclub Brooklyn Nets en muzieklabel Roc-A-Fella, gaf Jay-Z als een van de meest succesvolle Amerikaanse artiesten het cognacmerk toegang tot grotere groepen consumenten.

Afgelopen jaar ontstond een fel conflict tot bij de rechter, waar de rapper stelde dat zijn belang veel meer waard was dan Bacardi deed voorkomen. Jay-Z’s advocaten verweten het bedrijf het continu „tegenhouden en blokkeren” van meer onderzoek om maar te voorkomen dat D’Ussé’s werkelijke waarde bekend zou worden.

D’Ussé wordt gemaakt in Château du Cognac, het tweehonderd jaar oude productiehuis, een van de oudste cognacleveranciers van Frankrijk.

Het geschil rond D’Ussé begon in 2021 toen Bacardi $500 miljoen bood voor Jay-Z’s deel in de onderneming. Bacardi beschuldigde hem van het niet nakomen van een mondelinge afspraak om zijn belang in het bedrijf aan Bacardi te verkopen.

Miljardenbod

In die strijd kwam de Amerikaan met een verrassend tegenbod van $1,5 miljard op D’Ussé. Maar dat werd afgewezen. Het leidde tot nieuwe procedures. Jay-Z claimde daarin dat het in 1862 opgerichte familiebedrijf het cognacmerk D’Ussé bewust de afgrond in dreef om het uit zijn handen te houden.

Bacardi op zijn beurt begon claims tegen Jay-Z, die ook beslag wilde leggen op alle vaten en flessen D’Ussé. Betwist werd bij elkaar een bedrag van $2 miljard.

De twee legden vrijdag hun ruzie bij. Jay-Z’s aandeel wordt deels uitgekocht. De muzikant-ondernemer zegt met een kleiner belang wel betrokken te blijven bij het bedrijf. Bacardi verkrijgt 75% in het bedrijf.