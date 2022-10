Toestroom nieuwe leden sterkt Basic-Fit flink aan

Basic-Fit boekte in de eerste maanden van dit jaar een omzet van 563 miljoen euro, tegen 186 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Door de coronacrisis moesten sportscholen een groot deel van vorig jaar dicht blijven. Door het uitblijven van nieuwe lockdownmaatregelen kon de fitnessketen dit jaar herstellen van de coronapandemie.

Zo nam het aantal leden toe met 42 procent tot ruim 3 miljoen. Daarmee komt het aantal leden van sportscholen die op 1 januari van dit jaar minimaal twee jaar open waren uit op gemiddeld 3300. Dat is op het niveau van voor corona. Ook opende Basic-Fit 145 nieuwe sportscholen, waarmee het totaal aantal nu uitkomt op 1160. Tegen het einde van dit jaar moeten dat er 1200 zijn. Het gaat daarbij niet enkel om Nederlandse sportscholen, Basic-Fit is ook actief in Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland.

Slag om de arm

Ondanks het herstel na de coronacrisis, houdt Basic Fit wel een slag om de arm. Door de hoge energieprijzen en inflatie gaat het bedrijf naar eigen zeggen „flexibel” om met het aantal nieuw te openen sportscholen in 2023. Die zouden desondanks wel binnen de bandbreedte van 200 tot 300 nieuwe gyms liggen, zij het aan de „onder- of bovenkant.”

Basic-Fit meldde eerder zich meer in te zetten op het aanbieden van duurdere Premium-abonnementen. Daarmee kunnen leden hun lidmaatschap met huisgenoten delen. Ongeveer de helft van de nieuwe leden kiest voor zo’n abonnement, waarmee nu 32 procent van alle leden ’Premium’ sport. In januari was dat nog 23 procent.