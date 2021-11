Pizzabezorger loopt kans de ruimte ingestuurd te worden

De Nederlandse pizzaketen maakte deze week bekend dat zij een stoel reserveren in een commerciële ruimtevlucht voor een pizzabezorger. Die zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden, wanneer New York Pizza dertig jaar bestaat. De bezorger krijgt dan een pizza mee, om dan als allereerste ooit een pizza in de ruimte te bezorgen.

Dat grapje mag maximaal €200.000 kosten, plus reis- en verblijfskosten naar de locatie van vertrek, vertelt een woordvoerder van New York Pizza aan de krant Metro.

Beter salaris?

De keten zoekt ongeveer vijfhonderd nieuwe bezorgers in Nederland. Er had ook voor gekozen kunnen worden hen een beter salaris te bieden, merkt Metro op. „New York Pizza zet zich op meerdere vlakken in om een goede werkgever te zijn. Een goed loon is daar onderdeel van en daar investeren we dus ook in. Een actie als deze is een andere manier om ons als goede werkgever te onderscheiden”, antwoordt de woordvoerder.

Pizzabezorgers die minimaal vier maanden in dienst zijn, komen in aanmerking voor de reis. Klanten mogen uiteindelijk bepalen wie ’de allerbeste pizzabezorger’ is en dus mee mag in de raket.