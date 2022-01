Premium Het beste van De Telegraaf

Ieren openen superfabriek tegen chiptekort in Europa

Amsterdam - De Amerikaanse chipmaker Intel start volgend jaar in Ierland als eerste in Europa met de massaproductie van chips met behulp van ASML’s euv-technologie. Deze week heeft het bedrijf in zijn fabriek in Leiblix een eerste machine geplaatst die deel zal uitmaken van een fabricageproces waarvan een euv-apparaat van het Veldhovense bedrijf ASML het hart zal vormen. De €125 miljoen kostende lithografiemachine van ASML wordt later geleverd.