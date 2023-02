Goedkopere vitamine en dure grondstoffen schaden winstgevendheid DSM

De omzet kwam in 2022 uit op €8,3 miljard tegenover €7,3 miljard een jaar eerder. Die omzetgroei is vooral te danken een hogere prijzen die DSM kon doorberekenen. Co-ceo’s Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze stellen in een verklaring dat zij merken dat klanten juist hun voorraden afbouwen, waardoor zij minder kopen.

Met name in het vierde kwartaal is de omzetgroei over de gehele breedte vertraagd. Bij dierlijke voeding is die zelfs tot stilstand gekomen.

Bekijk ook: DSM verlaagt prognose jaarwinst

De nettowinst, inclusief de opbrengst uit de verkoop van de divisie Protective Materials kwam uit op €1,7 miljard. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg een procentje naar €1,4 miljard. In het vierde kwartaal liet dit echter een forse daling zien. In de laatste drie maanden van 2022 werd er een aangepaste bedrijfsresultaat van €293 in de boeken gezet, 14% minder dat dezelfde periode het jaar ervoor.

Vierde kwartaal

De aangepaste ebitda-marge die de winstgevendheid van het concern aangeeft, daalde van 19% in 2021 naar 17,9% afgelopen jaar. Ook hier viel vooral in het vierde kwartaal de grootste klap, van 17,6% in de laatste drie maanden van 2021 naar 14,0% in het laatste kwartaal van 2022.

„In het vierde kwartaal was er over het algemeen een aanhoudende veerkrachtige vraag, maar ook hoge grondstofkosten, lagere prijzen van sommige vitamines en voorraadafbouw bij klanten. Deze omstandigheden hielden aan tot in 2023. We navigeren door deze marktvolatiliteit op korte termijn door middel van voortdurende prijsmaatregelen om de resterende inflatie te verminderen, voorraden te verminderen en door ons te concentreren op operationele kosten”, aldus Matchett en De Vreeze in het persbericht.

Fusie

Voor 2023 geeft DSM nog geen vooruitblik. Aangezien het fusieproces met de Zwitserse reuk- en smaakmaker Firmenich in de afrondende fase is, waarbij de hoofdzetel ook naar Zwitserland verhuist, zullen de twee partij later als de fusie definitief is goedgekeurd met een gezamenlijke vooruitblik komen.