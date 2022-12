Premium Het beste van De Telegraaf

’Stangasten’ nodigen elkaar uit voor bezoekje aan hun bedrijf Liever bitterbal dan een ijsje in sfeervol Stan Huygens Café

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Architect Diederik Dam (l.), verzekeraar Eduard Paardekooper en presidetn-commissaris Edgar Koning van AmInvest. Ⓒ FOTO Anko STOFFELS

Mensen hebben altijd wel iets gemeenschappelijks, zo bleek eens te meer aan de lunchtafel in ons gezellige Stan Huygens Café op de Mastersexpo in de RAI. „Ik ben op de Zuidas bezig met de hoogste houten toren van Nederland”, vertelde architect Diederik Dam van Dam Architecten. „Maar ik ben ook betrokken bij veel hoogbouw in Rotterdam.” Toen hij hoorde dat degene die naast hem zat, Edgar Koning, president-commissaris van vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Amvest was, zei de architect: „Goh, daar werken wij ook mee samen.” Een uitgebreid gesprek over duurzaamheid, regelgeving en woningschaarste volgde.