Goed halfjaar voedt groeihonger IMCD

De brutowinst kwam in de eerste helft van dit jaar uit op €410,9 miljoen, een stijging van 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een groei van 28% bij gelijkblijvende wisselkoersen. Het operationele bedrijfsresultaat (ebita) steeg met 46% tot €192,3 miljoen. IMCD boekte een nettowinst van €137,5 miljoen tegenover €90,2 miljoen in de eerste zes maanden van 2020.

„Het sterke begin van het jaar zette in het tweede kwartaal door en waren onze teams in alle regio’s in staat optimaal te profiteren van de sterke productvraag”, zegt IMCD-topman Piet van der Slikke. „Het valt nog te bezien hoe de pandemie de huidige economische omstandigheden zal beïnvloeden, maar we zijn optimistisch dat we onze groeistrategie in de rest van het jaar met succes verder kunnen uitvoeren.”

Overname bedrijven

IMCD dat in de zomer van 2014 naar de beurs ging, zag zijn omzet ten opzichte van de eerste helft van 2020 19% aandikken tot €1,7 miljard. In constante valuta was die groei 23%. Daarvan komt 8% voor rekening van overgenomen bedrijven, waarvan de prestaties aan de resultaten worden toegevoegd. Verreweg het grootste deel, 15%, is organische groei en die is gelijkmatig over de wereld verdeeld.

Traditioneel is IMCD terughoudend met winstverwachtingen voor een heel jaar. De Rotterdammers zeggen alleen ervan uit te gaan de het operationele bedrijfsresultaat stijgt over heel 2021. Wel zegt de chemicaliëndistributeur zich te blijven richten op winstgroei door dienstverlening te optimaliseren en zijn marktpositie te versterkten. Door zelfstandige groei en acquisities wil IMCD zijn marktaandeel dit jaar verder vergroten.