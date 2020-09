VEB: Unibail informeerde beleggers onvolledig

Citymall Almere, een van de vier Nederlandse winkelcentra van vastgoedreus Unibail. Ⓒ ANP/HH UNIBAIL-RODAMCO… 31.5 5.46 %

Amsterdam - Winkelgigant Unibail-Rodamco-Westfield heeft beleggers te laat en onvolledig geïnformeerd, stelt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een brief aan de directie. Het concern kwam eerder deze maand met een noodplan, waarna de beurskoers nog verder wegzakte. Sinds de coronacrisis uitbrak is het aandeel met driekwart geduikeld.