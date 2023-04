Premium Het beste van De Telegraaf

Bedrijven delen data van klanten met hun leveranciers, maar hoe veilig is dat? Steekspel rond mysterieuze datadiefstal: ’Alles wat fout kan gaan, gaat fout’

Door Klaartje Bax, Wouter van Bergen en Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Bedrijven hebben nauwelijks controle over de veiligheid van de data van hun klanten als ze met externe partijen in zee gaan. Dat werd weer pijnlijk duidelijk rond de hack bij softwarebedrijf Nebu, dat data onder zijn hoede had van misschien wel miljoenen Nederlanders. De 139 marktonderzoeksbureaus die werken met Nebu moesten zelfs een juridisch steekspel aangaan met hun softwareleverancier om erachter te komen welke gegevens bij de digitale inbraak zijn gestolen. „Alles wat fout kan gaan, gaat fout.”