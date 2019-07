Wall Street hoger door handelsoptimisme

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,4 procent hoger op 26.717,43 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2964,34 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 8091,16 punten.

Trump sprak van een "uitstekende ontmoeting" met Xi. Hij beloofde in de nabije toekomst geen nieuwe tarieven meer toe te voegen aan de omvangrijke lijst met heffingen op Chinese producten. De president draaide daarnaast de blokkade van telecomreus Huawei voorlopig terug, waardoor het makkelijker wordt voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese concern.

Handelsconflict

Bedrijven die gevoelig zijn voor het handelsconflict konden profiteren met plussen voor bijvoorbeeld technologieconcern Apple en de fabrikant van elektrische auto's Tesla tot 1,8 procent. Ook de chipsector deed het goed met winsten voor bedrijven als Nvidia, Qualcomm, NXP Semiconductors, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology tot 3,9 procent.

Daarnaast stond de oliesector in de schijnwerpers. Oliekartel OPEC is het eens geworden over een verlenging van de bestaande productiebeperkingen voor de oliewinning met negen maanden. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 59,11 dollar en Brentolie werd 0,6 procent duurder op 65,12 dollar per vat. Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ConocoPhillips ging 2 procent vooruit, terwijl de belangrijke oliedienstverleners Halliburton en Transocean er tot 0,9 procent bij kregen.

Bedrijvigheid

Verder lieten marktonderzoekers Markit en ISM weten dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in juni is afgezwakt vergeleken met een maand eerder. De bouwuitgaven in de Verenigde Staten toonden in mei een onverwachte daling.

De euro was 1,1286 dollar waard tegen 1,1306 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa.