Aan boord nemen activist vuurt oliegigant Exxon Mobil aan

De koers van Exxon Mobil schoot maar liefst 5% omhoog doordat Jeff Ubben, medeoprichter van het Amerikaanse hedgefonds ValueAct Capital, een plaats in de raad van het bestuur bij de oliegigant gaat krijgen. Met zijn toetreding in de top van het bedrijf heeft Ubben toegezegd om in de toekomst een belangrijk belang te gaan nemen in Exxon Mobil.

Energietransitie

In een verklaring benadrukte Exxon Mobil verheugd te zijn over de komst van Ubben. De oliereus gaf daarbij zijn belang om aan boord te stappen aan om zo te helpen bij de nieuwe rol in de energietransitie.

Exxon Mobil ligt al langer onder vuur bij zijn aandeelhouders. Vooral de roep om het bedrijf sneller te laten omschakelen naar schonere energie, speelt daar een grote rol bij. Bij de wisseling van de wacht liet het Amerikaanse oliebdedrijf tegelijk weten om $3 miljard te steken in het terugdringen van de milieuschade.

Beleggers konden de stap van Ubben wel waarderen gelet op de forse stijging van Exxon Mobil op Wall Street. De Amerikaanse oliegigant moest vorig jaar nog zijn plaats in de Dow afstaan aan Salesforce.

Ubben heeft vorig jaar hedgefonds ValueAct Capital opgericht. Hij heeft al ervaring met beleggen in energiebedrijven. Eerder stapte hij al in met een belang bij branchegenoot Chevron.