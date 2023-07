Tienduizenden krijgen brief: vraag nog toeslag aan!

Ongeveer een op de tien huishoudens die recht heeft op zorgtoeslag, vraagt deze tegemoetkoming niet aan. De Dienst Toeslagen roept daarom iedereen die in 2022 geen zorgtoeslag ontving, op te checken of daar toch geen recht op was. De inkomensgrens waarbij recht is op toeslag, wijzigt namelijk ieder jaar. Dat checken kan op toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen. Via toeslagen.nl kun je het aanvragen.

Twintigduizend huishoudens krijgen hier ook een brief over. „Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, zonder zich zorgen te maken over de kosten van bijvoorbeeld de zorgverzekering. Daarom informeren we mensen over toeslagen en wanneer je hier mogelijk recht op hebt, herinneren we ze aan het doorgeven van veranderingen in hun leven, en wijzen we hen op meerdere momenten in het jaar op het aanvragen van toeslag(en). Zoals nu. Want mensen kunnen namelijk nog tot en met 1 september 2023 toeslag aanvragen over 2022”, zegt Coert Kleijwegt, directeur toeslagen.

Actief benaderen

Vorig jaar heeft de dienst geëxperimenteerd met het actief benaderen van mensen die recht hebben op een toeslag, maar dit niet aanvragen. De helft logde daarop in, waarna 85% alsnog toeslag aanvroeg. Nu benadert de dienst dus een grotere groep. Voor wie bang is de toeslag later terug te moeten betalen, kan het wel een aanrader zijn deze achteraf aan te vragen. Op dit moment weet je immers al precies wat je inkomen over 2022 was, dus is er geen kans dat de toeslag alsnog moet worden terugbetaald.

Ieder jaar ontvangen maar liefst 5,5 miljoen huishoudens - van de ruim 8 miljoen - een of andere toeslag. Politieke pogingen om dit te veranderen, lukken vooralsnog niet echt.