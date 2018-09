Nikkei sluit nipt hoger

De Nikkei sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 9533,75 punten. De Japanse beurs staat daarmee op het hoogste niveau in 7 maanden tijd.

De Japanse beurs wist zich in eerste instantie op te trekken aan positieve macrocijfers die de Chinese overheid zondag bekendmaakte. Daaruit bleek de industriële productie in China in november met 10,1 procent op jaarbasis is gestegen. Dat is het beste cijfer sinds maart.

Chinese export

De detailhandelsomzet steeg in dezelfde maand met een verrassende 14,9 procent. De winsten liepen in Tokio echter terug nadat maandag bleek dat de Chinese export vorige maand veel minder sterk is gegroeid dan verwacht.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen ook weinig beweging zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 0,3 procent hoger in de middaghandel. De All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent en de Kospi in Seoul bleef onveranderd.