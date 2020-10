Jaap van Zweden in quarantaine

De beroemde musicus is sowieso de eerste Nederlander die deze hoge eer te beurt valt. Op een paar Europeanen na zijn het vooral lokale Chinezen (ondernemers, rechters en bestuurders) die de Grand Bauhinia Medal hebben gekregen. De onderscheiding werd in 1997 ingevoerd ter vervanging van het Britse medaillesysteem, toen Hongkong afscheid nam als Britse kroonkolonie en zelfstandig als speciale administratieve regio onder de vlag van China doorging.

Het symbool van Hongkong is de bloem van een in 1880 door een Franse missionaris gevonden orchidee bauhinia blakeana die rood-paarse bloemen geeft en van november tot eind maart bloeit. Wie wel eens in deze periode in de stad op bezoek is geweest, zal zich ongetwijfeld deze fleurige bloem herinneren. Sinds 1997 komt de bloem voor in het wapen van Hongkong, de vlag en op munten. Opvallend is dat de paarse kleur van de orchidee niet wordt gebruikt maar de bloem als wit wordt afgebeeld.

Anna Sophia en Daniël van Zweden in Laren. Ⓒ FOTO CHANTALLE LAURENT

Jaap moest vanwege corona, zoals elke buitenlander, meteen na aankomst 14 dagen in strikte quarantaine. De hoge onderscheiding ontvangt hij niet alleen voor zijn dirigentschap van het Hongkong Philharmonic Orchestra maar waarschijnlijk ook vanwege het feit dat het muziekgezelschap vorig jaar oktober in Londen de prijs won van beste orkest ter wereld. Dit aanzien vervulde de autoriteiten met trots.

In eigen land doen zijn kinderen Anna Sophia en Daniël van Zweden het erg goed. Zij straalden vorige week op een Larense societypartij. Daniël vertelde zijn prachtige rietgedekte villa met zwembad aan de Sint Jansstraat, die de familie in 2018 voor 2.750.000 euro kocht, nu te willen verkopen voor 6,5 miljoen euro. Daniël: „Het huis en de grond is voor ons veel te groot. We hebben 10.000 m2 tuin. Dat is een beetje veel om bij te houden. Weet je wel hoe lang het duurt om het gras te maaien? Zoveel tijd heb ik niet. We hebben een kleiner huis gevonden.”