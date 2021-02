Havermelk-maker Oatly heeft trek in beursgang

Er werd al langer gespeculeerd dat Oatly een notering op Wall Street wilde. Tot de investeerders in Oatly behoren beroemdheden als talkshow-host Oprah Winfrey, rapper Jay-Z en actrice Natalie Portman. Ook de investeringstak van Rabobank stapte vorig jaar in bij Oatly.

Nieuw kapitaal

Vorig jaar haalde het bedrijf nog €200 miljoen aan nieuw kapitaal binnen van een groep investeerders, aangevoerd door investeringsmaatschappij Blackstone. Destijds werd Oatly gewaardeerd op circa 2 miljard dollar.

De onderneming werd in de jaren negentig opgericht door de broers Rickard en Björn Öste en is gevestigd in de Zweedse stad Malmö. Het merk wordt in meer dan twintig landen verkocht. Oatly presenteert zichzelf nadrukkelijk als milieuvriendelijker, veganistisch alternatief voor zuivel. In Vlissingen produceert het bedrijf zowel voor de Nederlandse markt als voor omliggende regio’s.

