Miljoenen financiering voor versnelling materiaalontdekking

De mogelijkheid om nieuwe materialen te ontwikkelen heeft een enorme impact gehad op de samenleving, maar tegenwoordig kan het tot tien jaar duren om nieuwe materialen in het laboratorium te ontdekken en nog eens vijf jaar om een nieuwe ontdekking te testen en op te schalen voor massaproductie. Door elke stap in de materiaalontwikkeling te versnellen, verkort VSP de totale tijd van materiaalontdekking van vijftien jaar tot slechts één jaar.

Dankzij de technologie kunnen materialen worden afgebroken tot de grootte van nanodeeltjes en met een druk op de knop worden geproduceerd, waardoor onderzoekers over de hele wereld nieuwe materialen kunnen creëren die de basis vormen van revolutionaire producten.

Bekijk ook: Oude lepel wordt zonnepaneel

Hoewel de nanodeeltjestechnologie toepasbaar is in veel industrieën, richt het bedrijf zich momenteel op de productie van zogenoemde Catalyst Coated Membranes (CCM’s). Deze membranen zijn de sleutelcomponent in elektrolysers, een technologie die essentieel is voor de productie van groene waterstof, die wordt gebruikt om industrieën zoals de scheepvaart koolstofarm te maken, hernieuwbare elektriciteit voor transport en verwarming te produceren en de omzetting van koolstofdioxide in waardevolle chemicaliën mogelijk te maken, zoals duurzame luchtvaartbrandstoffen.

De financiering zal worden gebruikt om de productie van VSP's machines en diensten op te schalen en de operationele en commerciële teams te laten groeien.