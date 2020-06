Datacentra zetten in op groei rond Amsterdam

Op het Science Park in de Watergraafsmeer weten ze wel raad met data. Ⓒ FOTO EAROVISTAL LUCHTFOTOGRAFIE

Amsterdam - De belangenorganisatie van datacentra in Nederland (DDA) wil met de gemeenten in de regio afspreken om nieuwe clusters van data-opslagfabrieken te bouwen in plekken rond Amsterdam. Dat zegt DDA-directeur Stijn Groven in toelichting op een nieuw rapport over de staat van de datacentra in Nederland dat vandaag uitkomt.