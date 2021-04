Mogen Nederlanders meebeslissen over klimaat?

Hoe zorg je ervoor dat er wel ingrijpende klimaatwijzigingen worden doorgevoerd maar voorkom je dat burgers in opstand komen en wat gaat de burger merken van alle klimaatregels die nu boven hun hoofd hangen? Bijna iedere partij ziet het belang in van veranderingen op het gebied van klimaat maar de mate waarin er dingen gaan veranderen verschilt per partij enorm. DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam buigen zich in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’ over het moeilijke maar belangrijke formatie hoofdpijndossier klimaat.