Grote vraag naar vliegtuigen na coronaleed: onbegrip over rem op Schiphol

Door Yteke de Jong

Parijs - Nederland zet de rem op de luchtvaart, maar elders in de wereld groeit de luchtvaart uitbundig. Op de Airshow in Parijs bestelde de Indiase luchtvaartmaatschappij Indigo onder leiding van oud-KLM-topman Pieter Elbers in één klap 500 toestellen en Air India 470 stuks. Daarbij kwam Boeing de afgelopen week met de verwachting dat het aantal vliegtuigen in de komende decennia zal verdubbelen tot 48.500 stuks. De krimp die minister Harbers zo wanhopig wil voor Schiphol, wordt niet begrepen buiten Nederland.