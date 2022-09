Inflatie schiet omhoog naar 17%: vooral voedselprijzen lopen steeds harder op

Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in september in doorsnee 17,1% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een eerste raming, op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode.