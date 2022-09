Inflatie schiet omhoog naar record van 17%, ook in Europa door het dak met 10%

Een maand eerder liepen de prijzen op jaarbasis gemiddeld nog met 13,7 procent op.

Met de grote sprong loopt de inflatie in Nederland veel harder op dan in omringende landen. In Duitsland, de grootste economie van Europa, kwam de inflatie deze maand uit op 10%. In Belgie is de inflatie in september opgelopen naar 11,3%.

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit hard zijn gestegen. Maar die hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de voedselprijzen.

Het cijfer volgens de geharmoniseerde, Europese methode valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt pas volgende week. Daarin worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. De Europese methode is bedacht om de inflatie van verschillende landen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken.

De prijzen van energie worden door het CBS berekend op basis van nieuwe contracten. Dat betekent dat de werkelijke inflatie mogelijk lager ligt omdat lang niet alle huishoudens in september een nieuw energiecontract af hoefden te sluiten. Het statistiekbureau werkt aan een nieuwe methode voor het meten en berekenen van energieprijzen. Daarin moeten de ontwikkelingen van de energieprijzen verfijnder in kaart worden gebracht.

In Europa ook record

Ook in Europa is de inflatie deze maand door het dak gegaan. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat is het leven inmiddels gemiddeld 10 procent duurder dan een jaar geleden. In augustus was dat nog 9,1 procent.

Eerder op de dag was al bekend geworden dat de Nederlandse inflatie volgens de Europese meetmethode is gestegen tot 17,1 procent op jaarbasis. Dat was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eveneens het hoogste cijfer ooit gemeten.

De inflatie in Nederland is dus beduidend hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Maar er zijn nog landen waar de inflatie nog hoger ligt dan hier. In Estland gaat het om meer dan 24 procent inflatie en de andere Baltische staten kennen een geldontwaarding boven de 22 procent. Het laagste inflatiecijfer in het landenblok werd gemeten in Frankrijk. Daar gingen de prijzen ruim 6 procent omhoog.