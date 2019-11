Onrust binnen Vopak over digitaal volgsysteem

Amsterdam - Opslagbedrijf Vopak introduceert begin volgend jaar als eerste bedrijf in Nederland elektronische pasjes waarmee het elke beweging van werknemers en bezoekers kan volgen. Vopak kan niet alleen zien waar mensen lopen, maar ook of ze liggen of staan, op welke hoogte ze zich bevinden, en of ze een werkvergunning hebben, schrijft Het Financieele Dagblad (FD).