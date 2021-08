Deze 50-plussers houden de horeca open: ’Jongeren gaan liever in een callcenter werken’

Premium Financieel

Armada aan Spaanse koks naar Nederlandse keukens

Goede kans dat uw op het terras bestelde gehaktbal of pannenkoek-met-stroop de komende maanden is gemaakt door een kok die is gespecialiseerd in paella en tortilla. Nederlandse restaurants die wanhopig op zoek zijn naar werknemers, vestigen hun hoop inmiddels op Spaans en Portugees keukenpersoneel.