ASR: het calamiteitenpotje is alweer leeg

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Utrecht - Verzekeraar ASR heeft in 2021 geprofiteerd van de gestegen verkoop van onder andere AOV verzekeringen. Maar al valt de schade voor ASR van de overstromingen in Limburg mee, de drie recente stormen hakten er alweer flink in. Vijf vragen aan ceo Jos Baeten: