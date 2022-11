Benzineprijs weer onder de twee euro

Het tanken was dit jaar een stuk duurder geworden door onder andere de oorlog in Oekraïne. De prijs kwam dit jaar op een hoogterecord van €2,505 per liter. Dat gaf een flinke knauw aan het toch al inkrimpende budget waar de meeste huishoudens mee te maken hebben gekregen door de enorm toegenomen inflatie. Zij kunnen nu iets rustiger ademhalen: de landelijke adviesprijs van een liter benzine staat nu op €1,997; die van diesel op €2,007.

Olie ook goedkoper

Reden achter de daling is dat ook de olieprijs wereldwijd een dalende prijstrend heeft ingezet. Hoe cru ook, maar een soort van gewenning aan de onzekerheid door de oorlog in Oost-Europa zou hier de reden van zijn. Maar ook is de economie in een lagere versnelling gegaan, waardoor er minder vraag is naar deze grondstof.

UnitedConsumers houdt sinds 7 november 2000 de ontwikkeling van de prijs voor Euro95 in de gaten. Sinds die datum is de laagste prijs voor Euro95 €1,049 geweest op 13 december 2001. De hoogste geregistreerde prijs was nog voorafgaand aan de zomervakantie, op 8 juni dit jaar. Het consumentencollectief baseert zich op de adviesprijzen die vijf grote oliemaatschappijen dagelijks geven aan tankstations.