Centrale bank China verzacht valutavrees

Chinese beleidsmakers bepaalden donderdag dat de dollar 7,0039 yuan waard is, waarmee de grens van 7 yuan per dollar voor het eerst sinds 2008 werd doorbroken. Het gaat om de zogeheten referentiekoers van de centrale bank. De waarde van de yuan mag daar 2 procent onder of boven zitten.

Beleggers zien in de beslissing van de centrale bank aanwijzingen dat Peking de yuan niet nog verder wil laten vallen. Zo sloot de aandelenbeurs in Shanghai met winst, na dagen op rij verliezen te hebben opgetekend.

Eerder deze week beschuldigden de Verenigde Staten de Chinezen er officieel van de yuan kunstmatig laag te houden, wat wordt gezien als verdere escalatie in de handelskift tussen de twee economische grootmachten. Gevreesd wordt dat het slepende conflict uitmondt in een valutaoorlog.