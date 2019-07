Nieuw vliegtuig van regering: ingetogen ’Hollands Glorie’

Ⓒ EPA

Woensdrecht - Champagne is niet standaard aan boord en bij de kleur van het interieur is bewust gekozen voor grijs. Alles aan boord van het nieuwe regeringsvliegtuig moet werk en zakelijkheid uitstralen, maar als leden van het kabinet of koninklijk huis dat wensen kan er natuurlijk wel ’een drankje’ ingevlogen worden. Van vaderlandse merken dan wel, want naast zakelijkheid moet de 90 miljoen dure Boeing vooral ’Hollands glorie’ uitstralen.