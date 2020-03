Bankenoorlog op Duits voetbalveld

De voetbalclub uit de Duitse Bundesliga is volgens Reuters dicht bij een sponsordeal met Deutsche Bank. De bank zal waarschijnlijk woensdag gepresenteerd worden als nieuwe shirtsponsor van Eintracht Frankfurt, zo meldde het persbureau dinsdag op basis van twee anonieme bronnen dicht bij de deal.

Met het hoofdsponsorschap van Eintracht Frankfurt zet Deutsche Bank concurrent Commerzbank een gevoelige hak. De tweede bank van Duitsland is namelijk sinds jaar en dag verbonden aan Eintracht. Sinds 2005 draagt het Waldstadion van de club de naam Commerzbank Arena. Deze sponsorovereenkomst loopt overigens eind juni af. Ongewis is of Commerzbank aanblijft als naamsponsor van het stadion als de club binnen met Deutsche op het shirt voetbalt.

Ongeveer een jaar geleden zette Deutsche Bank een punt achter eind 2018 begonnen fusiegesprekken met Commerzbank. De Duitse overheid zag de komst van een ‘nationale bankkampioen’ een oplossing om de twee kwakkelende grootbanken er bovenop te helpen. Volgens Deutsche zou de fusie te ingewikkeld zijn en te weinig voordelen opleveren.