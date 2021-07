Fors meer orders voor Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway verwacht dat het aantal bestellingen dit jaar met 45% groeit, terwijl er eerder werd uitgegaan van 42%, blijkt uit een tussentijds kwartaalbericht. De maaltijdbezorger zag het aantal orders in het eerste halfjaar met meer dan 60% stijgen tot 412,4 miljoen en dat is exclusief de orders van Grubhub.

Consumenten blijven tijdens de coronacrisis massaal eten bestellen. Zo is het aantal orders in het Verenigd Koninkrijk in de eerste zes maanden gestegen met 76%, gevolgd door Duitsland (+62%), Canada (+54%) en Nederland (+37%). De Verenigde Staten waren goed voor een groei van 27% en in de overige markten steeg het aantal orders met 54%.

Totale waarde

De totale waarde van alle bestellingen was €9,7 miljard. Als GrubHub de hele zes maanden onderdeel had uitgemaakt van Just Eat Takeaway was dat gestegen naar $14,1 miljard. Voor heel dit jaar rekent het bezorgbedrijf op een zogeheten bruto transactiewaarde van tussen de $28 en $30 miljard.

Just Eat Takeaway heeft de overname van Grubhub vorige maand afgerond. Door de samensmelting ontstaat het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf buiten China. Met de deal, die volledig in aandelen werd afgehandeld, is zo’n $6 miljard gemoeid. ,,We zijn daarmee een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld geworden”, zegt topman Jitse Groen.

Het Nederlands-Britse bedrijf kaapte Grubhub weg voor de ogen van Uber, dat volgens verschillende media eveneens geïnteresseerd was in het bedrijf. Uber is vooral bekend van zijn gelijknamige taxi-app maar is via Uber Eats ook actief op de maaltijdbezorgmarkt.

Amerikaanse markt

Just Eat Takeaway maakt met de overname de sprong naar de Amerikaanse markt en zet daarmee de aanval in op concurrenten Doordash en Uber Eats. Groen staat voor een grote opgave nu er een heleboel activiteiten bijkomen in de Verenigde Staten. Er is sprake van flinke concurrentie, waardoor Just Eat Takeaway fors moet investeren om marktaandeel te winnen.

Grubhub is een van de grootste maaltijdbezorgers in de Verenigde Staten, maar is niet overal de grootste in het land. Just Eat Takeaway komt in oktober met meer details over de strategie in de VS, maar geeft aan zich vooral te richten op de gebieden waar Grubhub sterk is.

Groen heeft altijd gezegd dat het belangrijk is de grootste te zijn op de markt voor onlinebestellingen van eten. De topman voorspelde in 2018 dat er binnen tien jaar wereldwijd één of twee maaltijdbezorgers zouden zijn, waaronder een Chinees platform.