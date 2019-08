Minnen op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Handelszorgen leken wel iets naar de achtergrond te zijn verdwenen. Uit het kwartaalbericht van kluswinkelketen Home Depot kon wel weer worden opgemaakt dat bedrijven de effecten van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog beginnen te voelen.