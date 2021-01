’Speelbal’ GameStop groeit snel uit tot beurstopper in VS

Op Wall Street schoot de koers van GameStop maandag nog eens 50% omhoog tot $103. Afgelopen vrijdag kwam er al iets meer dan 50% bij. Eerder deze maand zat het aandeel ook stevig in de lift. In het afgelopen jaar kwam GameStop lange tijd nauwelijks van zijn plaats.

Reden voor het zeer opvallende koersverloop bij GameStop is vooral te vinden bij de enorme animo van kleine daghandelaren actief op het online platform van Reddit. De koophonger werd flink aangezwengeld nadat eerder deze maand de activistische Ryan Cohen in het bestuur van de verkoper van videogames plaats nam. Zijn woorden dat GameStop uit kan groeien tot ’de Amazon van videogames’ klonk de kleine beleggers als muziek in de oren. Op het internet wordt het aandeel GameStop dan ook enorm aangeprezen.

Lieveling Wall Street

Cohen is een van de lievelingen op Wall Street. Eerder maakte hij nog faam als medeoprichter van Chewy, een bedrijf actief als dierenvoedingsverdeler. In 2017 deed hij zijn bedrijf in de verkoop voor $3,4 miljard. Het grote belang dat hij eind vorig jaar nam in GameStop droeg gelijk al bij aan de interesse bij beleggers.

Beleggers die willen speculeren op een koersdaling van GameStop krijgen het zwaar te verduren. Zo werd shortseller Andrew Left van Citron Research naar eigen zeggen de mond gesnoerd door ’agressieve’ Reddit-investeerders.